Guerra in Ucraina: gli ultimi aggiornamenti

Giorno 89 di guerra in Ucraina: continuano senza sosta gli scontri su territorio ucraino tra le forze russe e l’esercito nazionale. Il binario diplomatico non sembra sortire i frutti sperati e nonostante i numerosi inviti al cessate il fuoco da parte delle istituzioni, il conflitto bellico non accenna a rallentare.

Si è esposto sulla questione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Stiamo affrontando una stagione difficile, dolorosa, segnata prima dalla pandemia e poi dalla guerra nel cuore dell’Europa, che sta riproponendo quegli stessi orrori di cui l’Italia conserva ancora il ricordo e che mai avremmo immaginato che si ripresentassero nel nostro Continente. Ancora una volta sono in gioco valori fondanti della nostra convivenza”.

Capo di Stato che poi aggiunge: “La violenza della prevaricazione pretende, nella nostra Europa, di sostituirsi alla forza del diritto. Con tragiche sofferenze per le popolazioni coinvolte e per quelle che, da remoto, patiranno le conseguenze del conflitto. Con grave pregiudizio per il sistema delle relazioni internazionali e per le prospettive di sviluppo delle condizioni dell’umanità”.

Intanto la viceministra degli Esteri ucraina Emine Dzhaparova, presente all’inaugurazione del biennio accademico 2021/2023 del Master in giornalismo dell’università Luiss di Roma, lancia un nuovo messaggio ai vertici UE. “L’unica cosa che chiediamo all’Unione europea è di non chiuderci la porta in faccia e di permetterci di entrare in Europa, e iniziare questo percorso per entrare nella famiglia europea”, questo il messaggio dell’esponente governativa.