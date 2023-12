Bollo auto dimezzato per alcune fasce di età

di Rita Milione

Sconti sul bollo auto per alcune fasce di età: sono molte le regole che permettono di ottenere sconti o riduzioni sul Bollo. Per esempio, in base alla regione di residenza, le vetture elettriche e ibride possono essere esentate tra i 3 anni e l’intera durata di vita dei veicoli. Un altro caso, molto interessante, riguarda le targhe straniere. Un residente estero con targa straniera potrebbe guidare la sua auto per 90 giorni di fila prima che sia obbligato a immatricolarla.

Le auto più vecchie sono esentate completamente dal pagamento: per quanto riguarda le età dei veicoli, poi, la legge offre diverse possibilità in base ad alcune fasce stabilite. Tutti i mezzi che hanno dai 20 ai 29 anni di vita presentano un Bollo Auto ridotto del 50%, mentre per le vetture che hanno 30 o più anni sono esentati del tutto dal pagamento. Insomma, questa legge fa felice tantissimi italiani, soprattutto coloro che sono ancora in possesso di vecchi modelli sui quali si potrà evitare di spendere molto ogni anno.

Bollo auto

La tassa automobilistica, o bollo auto oppure anche tassa automobilistica regionale, è un tributo locale previsto dall’amministrazione finanziaria italiana, che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana, il cui versamento è a favore delle Regioni di residenza.

La proprietà si presume dall’iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) anche se è ammessa la prova contraria nei casi di cessione a titolo definitivo (vendita del veicolo), dei contratti per i quali la legge stabilisce che il soggetto obbligato è diverso dal proprietario, perdita del possesso (a seguito di un furto) o radiazione del mezzo (auto, moto, ecc.) ovverosia per tutti quei casi in cui è prevista e obbligatoria la registrazione nel PRA e, normalmente, ammessa anche in ritardo.