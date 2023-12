Baronissi, la scuola S. Maria Delle Grazie sarà abbattuta

di Antonio Jr. Orrico

Il giorno 20 novembre 2023 sono iniziati i lavori di abbattimento e ricostruzione della scuola di Sava. I lavori sono stati affidati, a seguito di gara pubblica, alla ditta General Costruzioni S.r.l. con sede in Roccadaspide (Sa). L’ufficio di direzione lavoro è costituito da tecnici dipendenti del Comune.

L’importo complessivo dei lavori ascende ad euro € 4.217.240,00, di cui per lavori euro 3.591.530,69, è stato finanziato nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca- Componente 1, con Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, n. 320 del 06/12/2022, autorizzato con Decreti del Direttore Generale

n. 15 del 28/02/2023 e n. 17 del 10/03/2023 regolato dall’Accordo di Concessione di finanziamento, stipulato tra il Comune di Baronissi ed il Ministero dell’Istruzione e del Merito, AOOOGABMI Registro.Ufficiale.U.0057962.27-03-2023 – acquisito al protocollo generale dell’Ente al n. 8597 del 29/03/2023, così come integrato e modificato dal successivo “Addendum” all’Accordo di Concessione.

Il nuovo edificio

Il nuovo edificio scolastico integrerà il parco giochi comunale, e sorgerà su una superficie di circa 3000 mq. L’edificio a tre livelli fuori terra ospiterà n. 10 aule scolastiche, laboratori, aule di interciclo, palestra con annesso spogliatoio e servizi, aula professori. Ci sarà la mensa con annesso locale per smistamento pasti, locali per deposito materiali didattici, servizi per gli alunni e docenti. La struttura sarà realizzata nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e in assenza di barriere architettoniche.

L’edificio sarà ad emissioni zero con classificazione “N-Zeb”, grazie alla previsioni di soluzioni progettuali capaci di garantire una efficiente capacità di isolamento delle chiusure verticali ed orizzontali ed infissi ad alto rendimento e la parte impiantistica. Nel dettaglio si prevede l’istallazione di un impianto fotovoltaico da 83 Kw con scambio sul posto, la realizzazione di un impianto solare termico per la parte idraulica. La struttura sarà riscaldata da un sistema misto di impianto a pavimento e fancoil, è prevista anche la climatizzazione estiva dei vari ambienti.

Particolare attenzione sarà posta in tutta la fase di demolizione e di costruzione, agli aspetti ambientali e al rispetto del principio DNSH ovvero di “non arrecare un danno significativo all’ambiente”. In tale ottica la demolizione deve avvenire mediante il recupero e riciclo di buona parte del materiale conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione attraverso applicazione di un piano di dis-assemblaggio e demolizione selettiva in linea con quanto previsto dai Criteri ambientali Minimi (CAM), prevenzione e riduzione delle fasi di inquinamento in tutte le fasi di lavorazioni.

Le aree esterne saranno attrezzate con parcheggi inerbiti, un campetto polivalente per le attività all’aperto degli alunni, aree a verde attrezzate con giochi