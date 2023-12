Luci d’Artista, protesta per senso unico pedonale

di Antonio Jr. Orrico

Una protesta che appare sensata per gli abitanti di Salerno. Per le Luci D’Artista, si è certamente scatenato il pienone, ma con esso anche le polemiche. Il primo fine settimana è segnato da numeri molto interessati sul fronte delle presenze ma anche dalle lamentele dei commercianti, soprattutto quelli del Centro Storico. L’oggetto degli screzi provocati è relativo alla gestione dei flussi di salernitani e di visitatori lungo via Mercanti e tra i vicoli.

Come riportato questa mattina dal quotidiano “Il Mattino“, in edicola, ad essere finito sotto accusa, in particolare, è il percorso pedonale a senso unico per chi da Largo Campo si dirige a piazza Portanova. Un percorso che crea delle deviazioni obbligate. Ciò, purtroppo, ha creato delle linee di traffico non indifferenti, soprattutto file e intasamenti in Vicolo Della Giudaica. Disagi che andrebbero rivisti secondo i residenti del centro storico e i commercianti.

In tanti, dunque, si stanno lamentando per le Luci D’Artista.

“Il senso unico pedonale ha senso solo se c’è ressa a perdita d’occhio. Nel caso in cui la situazione è più gestibile come stasera (ieri sera) è più utile che il Comune applichi la flessibilità per evitare malumori tra turisti e avventori.” queste le lamentele principali da parte di molti cittadini.