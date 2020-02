Al Dall’Ara il Bologna fallisce l’assalto al sesto posto e si arrende agli uomini di Nicola. Soumaoro, Sanabria e Criscito a segno. Grifone al quarto risultato utile consecutivo

Nel secondo anticipo di Serie A si affrontano Bologna-Genoa. Le due squadre arrivano con animi differenti: Mihajlovic cerca l’assalto al 6° posto mentre il grifone vuole risalire la china e uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

La partita

I primi minuti di Bologna-Genoa sono caratterizzati da un equilibrio che non produce nitide occasioni da gol. Al 24′ Skorupski sugli sviluppi di un calcio d’angolo fa il miracolo sulla deviazione di Sanabria.

Passano 4′ minuti e arriva il gol della squadra allenata da Nicola. Soumaoro sul tiro-cross di Masiello non perdona e fa 1-0. Al 34′ Massa richiamato al var espelle Schouten per un fallo su Behrami. Al 44′ arriva il raddoppio del Grifone con un gran gol di Sanabria. Il paraguaiano porta palla per 70 metri e arrivato in area batte Skorupski: è 2-0.

Nella ripresa il Bologna prova a scuotersi. Barrow e Poli ci provano da fuori ma i loro tentativi hanno poca fortuna. Mihajlovic le prova tutte ma si arriva al 90′, dopo 45′ di nervosismo e confusione, con lo stesso punteggio. Proprio al 90′ Denswil, già ammonito, atterra Sturaro in area: espulsione e rigore. Sul dischetto Criscito chiude la partita.

Il tabellino

Marcatori: 28′ Soumaoro, 44′ Sanabria, 91′ rig. Criscito

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil, Schouten, Poli, Orsolini, Svanberg, Barrow, Palacio. All. – Mihajlovic

GENOA (3-5-2): Perin, Biraschi, Soumaoro, Masiello, Ankersen, Sturaro, Radovanovic, Behrami, Criscito, Pandev, Sanabria. All. – Nicola

Espulsi: Schouten (B), Denswil (B)

