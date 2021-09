Bonaventura, lezioni di Italiano: mezzala masterclass

Vincenzo Italiano sembra aver rigenerato Bonaventura ridandogli lo smalto perduto. Analisi tattica dei movimenti da mezzala

La Fiorentina parte bene in campionato e con la vittoria di sabato pomeriggio sul campo del Genoa sono già 9 i punti in Serie A in sole quattro giornate. Il vero ago della bilancia nelle prestazioni della Viola è Giacomo Bonaventura, calciatore decisamente rigenerato dalla cura Italiano.

Youtube Serie A

Il centrocampista marchigiano, da quando viene schierato con continuità nella posizione che gli è più congeniale, gioca in maniera decisamente più serena. Scevro da compiti particolarmente dispendiosi in fase di copertura, è libero di sganciarsi per provare a colpire le formazioni avversarie negli spazi aperti. Contro il Genoa ha dato prova di questa sua qualità innata in diverse occasioni.

Screen Youtube

In occasione del gol di Saponara che regala il vantaggio ai suoi, Bonaventura approfitta della disattenzione collettiva degli avversari per smarcarsi in zona rifinitura. Seppur non venendo servito, distoglie l’attenzione dei diretti marcatori che non riescono a contrastare il suo compagno di squadra, permettendogli così di calciare indisturbato a rete.

Screen Youtube

E ancora, in occasione del suo gol del 2-0, il centrocampista della Fiorentina è abilissimo nello smarcamento in zona rifinitura. Lo spiovente finisce sui piedi di Saponara che riesce, senza neanche guardare, ad appoggiare il pallone proprio sui piedi di Bonaventura liberissimo nel cuore dell’area di rigore.

Futuro in maglia azzurra?

È ancora presto per prevedere una convocazione in Nazionale. Quel che è certo è che il lavoro che Vincenzo Italiano sta facendo su Bonaventura si vede eccome, ed è semplicemente meraviglioso.