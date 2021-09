Lazio-Cagliari, le probabili formazioni del match

La Lazio cerca i tre punti dopo la sconfitta in Europa, mentre Mazzarri all’esordio trova l’infermeria già piena alla quarta giornata

Dopo il doppio stop patito sia in campionato che in Europa League, rispettivamente contro Milan e Galatasaray, Sarri cerca il riscatto in casa. Alle ore 18:00 infatti, andrà in scena la gara casalinga contro un Cagliari già orfano di Semplici, e che ha scelto Walter Mazzarri come sua nuova guida tecnica. Sarà da vedere se la Lazio riuscirà a superare questo momento no o verrà travolto dalla squadra sarda. Il Cagliari ha ben sette giocatori fermi ai box, il neo tecnico livornese dovrà essere bravo a superare questa prima difficoltà della sua squadra.

Le probabili

QUI LAZIO: Sarri riporta tra i pali Reina, e fa rifiatare Lazzari sulla corsia sostituendolo con Marusic. Resto della difesa confermato con L.Felipe, Acerbi ed Hysaj. Milinkovic-Savic affiancherà Lucas Leiva e Luis Alberto, mentre l’attacco verrà sostenuto da Ciro Immobile davanti a Pedro e Anderson.

QUI CAGLIARI: Al suo ritorno in Serie A, Mazzarri trova un Cagliari decimato e con poche scelte disponibili. In porta Cragno, sostenuto in difesa da Caceres, Carboni e Ceppitelli. In mediana torna Nandez dal primo minuto insieme a Marin e Deiola, con Grassi e Dalbert sulle fasce. Attacco veloce che vede in Joao Pedro e Keita i suoi terminali offensivi.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, L.Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, L.Alberto; F.Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri (in panchina Martusciello)

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Grassi, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All.- Mazzarri

ARBITRO: Ghersini di Genova

Guardalinee: Bresmes-Lo Cicero

Quarto Uomo: Meraviglia

Var: Banti

Avar: Costanzo

TV: Dazn