Bonus occhiali 2022, il Ministero della Salute eroga 50 euro

Il Ministero della Salute aveva proposto un piano di erogazione per un contributo una tantum per l’acquisto di occhiali o lenti a contatto. Questa proposta aveva solo bisogno dell’approvazione del Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha adesso risposto positivamente. Grazie a ciò ora sarà possibile usufruire del bonus occhiali che prevede un contributo pari a 50 euro. Il bonus sarà utilizzabile per l’acquisto di qualsiasi lente da vista avvenuto tra il 1° Gennaio 2021 e il prossimo 31 Dicembre 2023.

Ovviamente per poter usufruire di questa erogazione, sarà necessario compilare un modulo e rientrare in certi parametri previsti dal Ministero della Salute.

Dove ottenere il bonus e come usarlo

Prima di tutto, per poter ottenere il bonus occhiali bisognerà rientrare in un certo range per quanto riguarda l’ISEE. Infatti potranno usufruirne solo le famiglie con un reddito non superiore ai 10mila euro. Una volta superato il primo step, bisognerà richiedere il bonus sul sito web dedicato del Ministero della Salute. La registrazione avverrà tramite SPID, CIE (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi). Una volta verificato tramite l’Inps del possesso dei requisiti Isee richiesti, sarà fornito un voucher per l’acquisto, o un rimborso sulle coordinate IBAN del beneficiario qualora gli occhiali fossero stati comprati nell’arco di tempo specificato.

Il voucher dunque potrà poi essere utilizzato in qualsiasi negozio fornito di lenti a contatto o occhiali da vista. Verosimilmente si potrà usufruire del bonus anche tramite qualche store online.