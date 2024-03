Bonus Patente 2024: al via le domande

di Rita Milione

Da oggi, lunedì 4 marzo, sarà possibile richiedere sulla piattaforma del ministero il Bonus Patente 2024. Infatti, a partire dalle ore 12:00 di questa mattina sarà attiva la piattaforma online del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla quale si può richiedere il voucher da utilizzare presso le autoscuole aderenti all’iniziativa, fino a esaurimento risorse.

A chi è destinato il Bonus?

Il bonus patente è destinato ai giovani cittadini italiani o europei, tra i 18 e 35 e anni, che vogliano conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci. Il bonus è pari all’80% della spesa sostenuta, con un massimo di 2.500 euro, e potrà essere erogato una volta sola. Non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE.

Come fare domanda

Per fare domanda bisogna prima registrarsi sulla piattaforma, sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per accedere al servizio bisogna avere le credenziali SPID, CIE o CNS. Al momento dell’accesso al sito, l’utente avrà 30 minuti per completare la registrazione e richiedere il buono. Basta presentare l’istanza sulla piattaforma, compilando il modello disponibile sulla piattaforma stessa, e a quel punto viene generato il buono.

Requisiti

I buoni disponibili sono visualizzabili nella sezione Plafond della Homepage. Per richiederlo, bisogna essere cittadini, italiani o europei, che, nel periodo tra il 1 marzo 2022 e il 31 dicembre 2026, abbiano un’età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

Il buono può essere utilizzato esclusivamente per far fronte alle spese di formazione da sostenere per il conseguimento, anche cumulativo:

delle patenti di guida degli automezzi per trasporto di merci (C, CE, C1, C1E) o di passeggeri (D, DE, D1, D1E)

della carta di qualificazione del conducente (CQC).

Il buono va generato e presentato all’esercente aderente all’iniziativa prima dell’iscrizione al corso di guida. L’importo residuo non speso non potrà essere utilizzato, ma verrà reintegrato nel plafond disponibile.