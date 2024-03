Sarno, il 33enne investito è in fin di vita in ospedale

di Antonio Jr. Orrico

La situazione diventa di giorno in giorno più difficile. Il 33enne di Sarno che, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, è stato investito lungo via San Vito, nella zona collinare di Sarno, a poche centinaia di metri da casa, si trova ora in condizioni gravissime. L’uomo è ricoverato attualmente all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, ma si troverebbe in fin di vita e la speranza starebbe scemando di giorno in giorno.

Come riportato, anche in apertura di prima pagina, dal quotidiano “La Città“, oggi in edicola, i Carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore stanno ancora indagando per cercare di ricostruire la dinamica del sinistro. Secondo quanto raccolto dalle prime informazioni, il giovane, M.M., stava rincasando a piedi a Sarno e, probabilmente, mentre attraversava la strada, proprio all’altezza di un cartello che indica il passaggio di pedoni, è stato investito.

Ieri il 33enne è stato sottoposto ad un intervento di ricomposizione della frattura femorale, ma le sue condizioni restano molto critiche. Ad appellarsi e a rivolgere una richiesta d’aiuto a tutti quanti, ora, è la madre del giovane, che chiede esplicitamente delle informazioni da chi potrebbe aver visto la dinamica dell’episodio.

“Chi ha visto qualcosa denunci.” questo l’appello accorato della madre del giovane.