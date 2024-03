Salerno, grande attesa per il murales di Cotecchia a Torrione

di Antonio Jr. Orrico

C’è grande fermento. L’attesa è grande per l’inaugurazione del grande murales di Antonio Cotecchia. Come riportato oggi dal quotidiano “Le Cronache” consultabile online, l’artista sta lavorando instancabilmente sulla grande parete, attirando tutta la curiosità di chi passa per il quartiere Torrione di Salerno. Un’iniziativa che può tranquillamente decollare e può essere un traino anche per le attrazioni al centro della città campana.

Cotecchia è un artista che va oltre ogni definizione, uno stile classico che ama la figurazione bi e tridimensionale, ma che insieme alla musica pop e alla sua sfrenata fantasia, nasconde un substrato di raffinata astrazione. L’obiettivo raggiunto da parte del murale è quello di rompere la monotonia dei palazzi di Torrione, a Salerno. L’area è vecchia, rivista anni fa ma mai davvero valorizzata nel corso degli anni, una zona di passaggio che da tempo è diventata suo malgrado una destinazione per tanti salernitani.

Da oggi in poi un grande murale con tre giovani bellissime donne sovrasta lo spazioso e un po’ sconquassato marciapiedi non lontano dal Forte La Carnale. L’obiettivo è quello di ringiovanire e di svecchiare e ridare fasto ad una zona che ha bisogno di rinnovamento.