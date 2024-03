ACLI Roma: la lotta al cyberbullismo passa dalle IA

di Antonio Jr. Orrico

L’intelligenza artificiale si schiera contro il cyberbullismo. Di questo tratta la nuova iniziativa lanciata dalle ACLI provinciali di Roma per contrastare la povertà educativa nelle scuole. Il titolo del progetto “The Ai.d, il cyberbullismo oltre le parole”, questo il titolo, è un’iniziativa che inizialmente mirava solo a sensibilizzare i ragazzi sull’uso consapevole del web, per arginare le derive più pericolose e per scoprirne le opportunità.

L’iniziativa si propagherà attraverso incontri e laboratori multimediali che hanno coinvolto oltre 200 studenti di tre istituti superiori di Roma. Ma ora è diventata molto di più.

“Durante gli incontri con gli studenti è emerso come il web sia un veicolo che amplifica gli aspetti del bullismo e del cyberbullismo. Proprio da questo approccio è nata l’apertura di un canale Telegram che si chiama “Acli no bulli”, per permettere ai ragazzi di raccontare le loro storie ed essere ascoltati e aiutati.” ha spiegato Monia D’Ottavi, delle Acli di Roma.

“Abbiamo deciso di dare una risposta a questa situazione scegliendo trenta storie dalle quali, grazie ad un software di intelligenza artificiale, abbiamo creato trenta immagini che descrivono gli effetti del bullismo sulle vittime. Nel corso dei nostri incontri abbiamo visto che i ragazzi sanno riconoscere molto bene il fenomeno, ma non sono preparati a capirne le conseguenze a medio e lungo termine.” ha poi proseguito D’Ottavi.