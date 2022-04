Bonus psicologo, come funziona e come richiederlo

Il bonus psicologo sta per diventare realtà concreta. Il contributo è stato inserito nel decreto milleproroghe dello scorso Febbraio che ha previsto lo stanziamento di 20 milioni di euro: 10 milioni per le strutture sanitarie e gli altri 10 milioni sotto forma di voucher grazie ai quali i cittadini potranno pagare le sedute di psicoterapia.

Cos’è e a chi è rivolto

Il bonus si propone di “potenziare l’assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l’accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress”. Un’attenzione particolare sarà rivolta a bambini e adolescenti, soprattutto se appartengono a famiglie che versano in una situazione di difficoltà economica.

Il contributo

Ciascun voucher avrà un valore massimo di 600 euro e sarà parametrato alle diverse fasce Isee al fine di sostenere le persone con il reddito più basso. Sarà escluso dal bonus chi ha un Isee superiore ai 50mila euro. Il contributo punta a sostenere le spese fino a dodici sessioni di psicoterapia, presumendo che la tariffa minima di una seduta possa aggirarsi intorno ai 50 euro.

Come richiederlo

Il bonus potrà essere richiesto attraverso un portale che sarà attivato dall’Inps a cui spetterà poi il versamento del pagamento della prestazione agli iscritti all’Ordine degli psicologi che si sono resi disponibili. Per i cittadini non ci saranno dunque oneri aggiuntivi o anticipi da pagare. Queste almeno le indicazioni fornite dal Ministro della Salute Roberto Speranza in vista del decreto Mef-Salute con tutte le modalità atteso a giorni.