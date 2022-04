Oroscopo di Paolo Fox Sabato 23 Aprile 2022: Cancro nervoso

Ariete Nel corso degli ultimi giorni avete accusato un po’ di fiacchezza o di stanchezza anche a causa delle pressioni che arrivano dall’ambiente esterno. In questo fine settimana le cose andranno decisamente meglio e questa è una buona notizia per voi. Cercate di curare di più il vostro benessere fisico.

Toro Questo è un momento interessante per coloro che vogliono vincere una sfida in amore. Se dovete ricucire un rapporto questo fine settimana sarà molto fruttuoso per ritrovare l’armonia di coppia. Cercate quindi di non rimanere fermi sulle vostre posizioni ed essere comprensivi nei confronti del partner.

Gemelli Qualche piccolo contrasto in famiglia potrebbe procurare un po’ di agitazione. Attenzione nei rapporti genitori e figli e con il partner. Il fatto di non riuscire a riposare bene certamente non aiuta. Cercate di farvi scivolare le cose addosso.

Cancro Vivrete un weekend un po’ contrastato forse anche per siete molto nervosi e tesi per cui entrate facilmente in contrasto con gli altri. In genere non amate molto le persone che cercano di mettere in dubbio il vostro talento e le vostre capacità. Cercate di essere più accomodanti.

Leone Il transito di Mercurio favorirà il vostro cammino, attutendo gli ostacoli. Ecco perché molti progetti avranno il via libera e altri andranno sicuramente meglio. Finalmente arrivano delle buone notizie che renderanno più piacevoli le vostre giornate. Anche in amore ci sarà modo di ritrovare una certa armonia con il partner.

Vergine Siete un segno particolarmente razionale e diplomatico, propria la diplomazia sarà la vostra arma migliore in questo periodo. Sarete bravi a farvi scivolare le cose addosso e ad essere più pazienti. Potrete gestire anche le situazioni più stressanti con una certa disinvoltura.

Bilancia In questo fine settimana non riuscirete a fare tutto quello che avete in mente per cui cercate di organizzare al meglio impegni e appuntamenti. Sarà il caso di non stressarvi, anzi di ritagliare del tempo per rilassarvi e ricaricare le energie.

Scorpione Le stelle vi aiutano e invitano a risolvere certi problemi sorti di recente. Nei rapporti interpersonali se si sono create piccole tensioni sarà meglio tenerle a bada per evitare che possano diventare conflitti peggiori.

Sagittario E’ una giornata un po’ sottotono: avete come sempre grande volontà e tanta voglia di fare e mettervi in gioco ma in questo periodo le energie scarseggiano. Cercate di ritagliarvi dei momenti di relax.

Capricorno Questo fine settimana metterà a dura prova le coppie nate da poco, cercate di dar ascolto alla testa e al cuore. Le cose presto miglioreranno e potrete raggiungere grandi traguardi.

Acquario Per voi nati del segno è possibile cambiare vita, basta volerlo intensamente. In questo periodo preparatevi ad accogliere nuovi spazi e nuove opportunità. Si tratta di un quadro generale che vale anche per l’amore.