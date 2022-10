Bonus ristorazione, si potrà presentare la domanda a breve

La Confesercenti annuncia che a breve verrà concesso un nuovo Bonus utilizzabile nell’abito di chi lavora nella ristorazione. Si tratta di una misura a sostegno delle attività commerciali, imprenditoriali ed artigianali. Ad essere coinvolti nella manovra saranno principalmente attività come pasticcerie e gelaterie.

Con il bonus si potrà ricevere un rimborso fino al 70% delle spese ammissibili per un rimborso massimo di 30 mila euro per ogni singola impresa. Le aziende registrate con i codici ATECO 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione), 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie) e 10.71.20 (Produzione di pasticceria fresca) potranno usufruire di tali agevolazioni.

Le aziende che operano nel campo della ristorazione e somministrazione dovranno essere iscritte nel registro delle imprese da almeno 10 anni o in alternativa aver acquistato nei 12 mesi precedenti prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25 per cento degli acquisti totali del periodo.

Per quanto riguarda pasticcerie di produzione fresca e gelaterie anch’esse devono essere iscritte da almeno 10 anni nel registro delle imprese o in alternativa aver acquistato prodotti DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5 per cento del totale.

La domanda potrà essere inoltrata tra non molto tempo sul portale di Invitalia e nel bonus rientreranno anche le spese per l’acquisto di macchinari professionali, beni strumentali per l’attività dell’impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali.

Il Bonus ristorazione in ultimo servirà a migliorare la produzione ed a rinnovare la dotazione dei macchinari in uso dalle aziende.