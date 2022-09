Il Volo in tour mondiale: emozioni a colpi di sold out

Prosegue il tour mondiale dei ragazzi de Il Volo. La tappa a New York bissa il sold out di febbraio 2020, è tutto esaurito al Radio City Music Hall.

A due anni di distanza, dal pienone di febbraio 2020, Il Volo replica gli stessi numeri. Lo scenario non cambia: l’interno di uno templi della musica a livello planetario. Il trio martedì sera, ha riempito tutti gli spalti del Radio City Music Hall di New York ed è un record senza precedenti.

Una platea di oltre 6000 persone ha applaudito gli artisti, accompagnati dall’orchestra sinfonica e dalla band. Un tripudio che consolida un ben radicato rapporto tra la città e il trio e che arriva sulla scia di altri importanti traguardi. Il tour mondiale ha infatti registrato il tutto esaurito anche a Tokyo, Osaka e Nagoya.

Piero, Ignazio e Gianluca sono tuttora impegnati tra Canada e USA con altre 17 date. Dopo aver incantato Europa e Giappone, “Il Volo live in concert” proseguirà infatti fino al prossimo 15 ottobre. Il tour continua poi in Australia, dove Il Volo si era già esibito nel 2012 per poi far ritorno in Italia.

Il tour italiano

A partire da dicembre, Il Volo si esibirà nei principali palasport italiani, con l’obiettivo anche di recuperare gli appuntamenti rinviati nel 2021 a causa della pandemia. Ad oggi il gruppo che nel 2010 ha debuttato nella Top Ten di Billboard USA, rappresenta una realtà solida e riconoscibilissima nel nostro paese e oltreoceano.

Il motivo di tanto consenso risiede in un repertorio classico che unisce l’eleganza senza tempo del belcanto ad omaggi di prestigio. Un concerto che riprende i successi de Il Volo, raccolti nell’album “10 YEARS”, e li mescola a nuovi brani estratti dall’ultimo disco “IL VOLO SINGS MORRICONE” dedicato al Maestro.

Sono trascorsi 10 anni dall’inizio di tutto, eppure la formula resta immutata, perché funziona. Tre ragazzi genuini, un talento straordinario e tanta professionalità. Quella sana, priva di sbavature, che matura con il tempo e si fortifica con l’esperienza. Il mondo continua ad invidiarci questa eccellenza che è tutta italiana.

Non c’è distanza dalle scene che tenga, Il Volo in concerto è sempre una garanzia e gli incredibili feedback che il gruppo sta raccogliendo dall’esperienza mondiale, ne rappresenta vivida testimonianza. Il Volo live in concert è una pellette di colori variegata, un progetto che procede senza sosta a colpi di sold out.

You are my everything

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “You are my everything (Grande amore)”, il nuovo brano de Il Volo. Una sorpresa presentata in anteprima all’Eurovision Song Contest 2022. Questo pezzo è Il rifacimento rock sinfonico del brano che ha trionfato a Sanremo nel 2015, ripensato dal maestro Enrico Melozzi. Una veste del tutto edita che mixa italiano ed inglese.

Le date nei palasport italiani

15 dicembre 2022 al Pala Alpitour di Torino (recupero “10 Years – Live” del 16 ottobre 2021 e del 10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino)

17 dicembre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero “10 Years – Live” del 23 ottobre 2021 e del 3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

23 dicembre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma (recupero “10 Years – Live” del 20 ottobre 2021 e del 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma)

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti. Per scoprire le date aggiornate clicca qui