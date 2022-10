Probabili formazioni Ajax-Napoli: la scelta su Lozano

Ci avviciniamo ad Ajax-Napoli, match valido per il terzo turno di Champions League. Le probabili formazioni delle due squadre lasciano intendere in maniera chiara le idee degli allenatori: entrambe vogliono fare risultato. Il Napoli per staccare ancora di più le dirette inseguitrici del girone, l’Ajax per non restare indietro. Il match sarà visibile in diretta streaming a partire dalle ore 21:00 sulla piattaforma di streaming online Amazon Prime Video. A dirigere i giochi sarà l’arbitro sarà il francese Francois Letexier.

QUI AJAX – Schreuder dovrebbe affidarsi a Pasveer per difendere la porta dei padroni di casa. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Rensch, Timber, Bassey e Blind. Berghius, Alvarez e Taylor agiranno a centrocampo, con Tadic, Kudus e Bergwijn che comporranno il tridente offensivo.

QUI NAPOLI – Spalletti conferma ancora una volta Meret tra i pali. In difesa dovrebbero ancora vedersi Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. Anguissa, Lobotka e Zielinski formeranno il centrocampo titolare, con Lozano che dovrebbe partire dal primo minuto in attacco al fianco di Simeone e Kvaratskhelia.

Le probabili formazioni del match

Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn.

All.: Schreuder.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia.

All.: Spalletti.