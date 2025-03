Boom a Salerno per Carta Affari: oltre 3000 tessere prenotate per il nuovo mondo di vantaggi e risparmi a portata di mano

di Redazione ZON

Salerno, 10 marzo 2025 – Una carta che apre le porte del risparmio e delle opportunità: un nuovo strumento di vantaggi esclusivi arriva sul mercato a Salerno.

È Carta Affari, la tessera che offre l’accesso a un mondo di omaggi, sconti e promozioni su numerosi settori. Già oltre 3000 salernitani hanno scelto di aderire all’iniziativa, approfittando di una lunga serie di omaggi immediati e opportunità esclusive.

Che cos’è Carta Affari?

Dedicata a chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità, Carta Affari offre vantaggi esclusivi nei settori food, vacanze, sport, cultura, spettacoli, servizi, moda, beauty, salute e molto altro. La card consente, per esempio, di ottenere ingressi gratuiti per cinema e stabilimenti balneari, visite specialistiche (oculistiche, dentistiche, nutrizionistiche, psicologiche), trattamenti benessere e persino dispositivi per la casa come purificatori d’acqua.

Le adesioni

Tanti i professionisti della città che hanno aderito a questo tipo di convenzione come Pina Testa con la sua scuola di danza, la famiglia Tortora con il Teatro delle Arti e il Teatro Charlot, l’avvocato Armando Esposito, l’oculista Vincenzo Pagliara, la psicologa Annamaria Vitale, il professore Pierpaolo Pellegrino, il Maestro Marcello Ferrante e tanti altri nomi salernitani altisonanti nei più svariati settori.

Testimonial di carta Affari è Angelo Di Gennaro (in foto) e il Partner tecnologico che cura il portale Cartaffari.com è la Medialine.

I possessori della tessera potranno utilizzarla presso tutti gli esercenti convenzionati, il cui elenco è disponibile online sul sito ufficiale di Carta Affari. La card è strettamente personale e può essere utilizzata solo dal titolare, non è cumulabile con altre offerte e ha validità per un anno dalla data di attivazione.

La gestione è interamente digitale: omaggi e coupon con offerte dedicate vengono inviati direttamente via WhatsApp ai possessori e sono consultabili sul portale ufficiale. Questo permette di accedere facilmente alle promozioni e di usufruire dei vantaggi senza complicazioni.

L’impegno sociale

Un aspetto importante dell’iniziativa è l’impegno sociale: parte del ricavato della campagna 2025 sarà destinata alla Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus, a sostegno di progetti di inclusione e assistenza.

Le condizioni di utilizzo della Carta Affari prevedono che gli sconti vengano applicati solo dopo la trattativa con l’esercente e che siano rispettate le promozioni indicate nel circuito ufficiale. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni: nel settore cinematografico per esempio, gli sconti non sono applicabili in determinati giorni festivi o quando imposto dalle case di distribuzione; nel settore della ristorazione invece, le offerte non valgono nei giorni festivi specificati nel regolamento.

Con le migliaia di adesioni già registrate, Carta Affari si prospetta come un’opportunità imperdibile per chi desidera vivere nuove esperienze, risparmiare e accedere a vantaggi esclusivi per tutto l’anno.