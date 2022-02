Botman – Milan: agenti a Casa Milan

Botman al Milan? Beh sembrerebbe che le cose si facciano sempre più serie. I membri dell’agenzia Muy Manero Nikkie Bruinenberg e Francesco Minieri sono giunti a casa Milan per un incontro con Paolo Maldini e Ricky Massara.

Già nella giornata di ieri gli agenti sono stati ospiti a San Siro per Milan Lazio. Ci sta da dire che Botman è sul taccuino di parecchi club. Infatti, durante il tour milanese, gli agenti hanno visto diversi emissari di diversi club.

Botman è un pallino del Milan ormai da parecchio. Già durante la sessione invernale si è fatto un tentativo che però sembra non essere andato a buon fine per via anche della chiusura del Lille. Il giocatore dal canto suo sembra aver dato la priorità ai rossoneri e quindi si cerca di trovare la quadra della economica per chiudere l’operazione.

I tifosi sperano che Botman possa essere il prossimo partner difensivo di Tomori.