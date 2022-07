Bubble: testo e significato del nuovo singolo di Takagi & Ketra

Da poche ore è disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di “Bubble”, il nuovo singolo firmato dall’inossidabile duo di produttori multiplatino, hitmaker per eccellenza Takagi & Ketra. Il brano vede la collaborazione di due protagonisti d’eccezione: Salmo, artista eclettico e pioniere del rap italiano, e thasup, artefice di una delle più grandi rivoluzioni musicali dei nostri tempi.

Il coloratissimo videoclip di Bubble diretto da Giulio Rosati, vede come protagonista un’irriverente figura misteriosa che in un caldo pomeriggio estivo crea scompiglio in un autolavaggio popolato da personaggi bizzarri e inquietanti. Nessuno sarà in grado di resistere allo spirito travolgente della canzone, nemmeno un’angelica ragazzina che nella sua cameretta sarà trascinata da una strana energia…

Takagi & Ketra non hanno mai smesso di sorprendere, sperimentando fra generi e sonorità, e ancora una volta i Re Mida del pop italiano sparigliano le carte insieme a due artisti che, con il loro personalissimo stile, hanno cambiato i connotati della scena musicale.

Bubble è l’anti-tormentone estivo, una traccia che rievoca le sonorità techno-rave anni ‘90 quando i rapper si avventuravano su tempi veloci per infuocare i dancefloor di tutto il mondo. Salmo e thasup, tra gli artisti italiani preferiti da Takagi & Ketra, si incastrano perfettamente sulla strumentale creando una vibe unica ma soprattutto inedita per il panorama musicale italiano.

Con oltre un miliardo e duecento milioni di stream totali, più di 150 dischi di Platino e un disco di Diamante, Takagi & Ketra lavorano insieme dal 2014 e hanno lasciato il segno rinnovandosi costantemente tanto da essere per sei anni consecutivi i produttori del “singolo più venduto dell’anno”. Dopo aver dominato le classifiche puntando sul baile do favela, sull’afro beat, sulla rumba flamenca, con “Bubble” Takagi & Ketra travalicano i confini di genere per regalare all’estate italiana un’originalissima colonna sonora super contemporanea, da ballare cantando.

TESTO DI “BUBBLE”, IL NUOVO SINGOLO DI TAKAGI & KETRA

Ue-eh, ue-eh, i-oh-oh, i-oh-oh

Ue-eh, ue-eh, i-oh-oh, i-oh-oh

Ue-eh, ue-eh, i-oh-oh, i-oh-oh

Ue-eh, ue-eh, i-oh-oh, i-oh-ohLei un po’ mi ama un po’ mi fa star dentro una bubble

Oh baby, lady, ciao ciao, bye bye, halo

Yo, già ho consumato le suole

Dietro ho ‘ste qui di cui non so neanche il nome, io

Cerco me anche se non dovevo ma me ne sto andando

Corro più veloce di Lambo, lascio le scorie

Stare coi fratelli mi rianima sempre in corner

Ho dentro uno squalo ma se lo ignoro è come non ci fosse

Fumo, fumo g fino alla tosse

Vedo troppe cose che per me son non sense

Lei un po’ mi ama un po’ mi fa star dentro una bubble

Oh baby, lady, ciao ciao, bye bye, halo

Sai che li evito i posti in cui ci sono già stato

Ma tu mi ci riporti quindi bella, ciao, bye, halo

Ue-eh, ue-eh, i-oh-oh, i-oh-oh

Ue-eh, ue-eh, i-oh-oh, i-oh-oh

Ue-eh, ue-eh, i-oh-oh, i-oh-oh

Ue-eh, ue-eh, i-oh-oh, i-oh-ohCiao ciao, bye bye, haloToc, toc, toc

Aspetto una risposta chiuso fuori dalla porta, è da una vita che ti busso (ah-ah-ah)

A furia di metterci una pietra sopra mi son fatto la villa di lusso (ah-ah-ah)

Ancora non dimentico, soffoco l’amore, quando muore lo rivendico

Ye, sarà che sono perfido, guarda in faccia la realtà, non vedi, sono identico

Ye, lei mi ama perché sono il boss, eh

O perché nella figa c’ha un POS, eh

Strisciano la carta, mi succhiano il conto in banca

Stanno in fila manco fossero alle Poste, eh

Occhi come come spilli, tra nubi di fumo sto in chilling

Di stile ne ho a mille, se balli con quel culo tiro schiaffi come Will

Lei un po’ mi ama un po’ mi fa star dentro una bubble

Oh baby, lady, ciao ciao, bye bye, halo

Sai che li evito i posti in cui ci sono già stato

Ma tu mi ci riporti quindi bella, ciao, bye, halo

Ue-eh, ue-eh, i-oh-oh, i-oh-oh

Ue-eh, ue-eh, i-oh-oh, i-oh-oh

Ue-eh, ue-eh, i-oh-oh, i-oh-oh

Ue-eh, ue-eh, i-oh-oh, i-oh-oh

We eh, ii oh

We eh, ii oh

Ciao ciao, bye bye, halo