Irama: esce oggi “PamPamPamPamPamPamPamPam”

E’ disponibile da oggi, venerdì 1 Luglio, il nuovo singolo di Irama “PamPamPamPamPamPamPamPam“. Si tratta di una canzone dalle influenze caraibiche e tropicali, che vede la mescolanza di parti in italiano, spagnolo e inglese.

Il brano è nato dopo un viaggio fatto da Irama a Miami, dove ha incontrato e registrato nuovi pezzi insieme da altri producer e cantautori latini. Per questo motivo, una volta tornato in Italia, il cantante da 34 dischi di platino, ha deciso di mettersi a lavoro su un brano dembow, un genere musicale originario della Giamaica, divenendo di fatto il primo in Italia a cimentarsi in tali sonorità.

Il rilascio di “PamPamPamPamPamPamPamPam” è in concomitanza con l’inizio del tour estivo di Irama, per cui sono previste tappe in tutta Italia. E’ molto probabile quindi che il pubblico avrà già modo di sentire in versione live il nuovo singolo.

Per Irama quello di “PamPamPamPamPamPamPamPam” è l’ennesimo successo, dopo aver dominato le classifiche grazie al suo recente album “Il giorno in cui ho smesso di pensare” e, in modo particolare, alla sua “5 Gocce“. Infatti, il featuring con Rkomi è ancora oggi uno dei brani più ascoltati in Italia, nonostante siano passati diversi mesi dalla sua uscita.

Testo di “PamPamPamPamPamPamPamPam”, il nuovo singolo di Irama

Quando mi chiama sono in jakuzy

Mi dice arrivo

Le dico uh si

Quanto mi costa

Quanti ne butti

Dice che figo

Mentre si muove fa

Ram-pam pam pam pam pam pam pam pam

pam pam pam pam pam pam

Pam pam pam pam pam pam pam pam

pam pam pam pam pam

Mentre si muove fa

Pam pam pam pam pam pam pam pam

pam pam pam pam pam

Lo muove e fa

Pam pam pam pam pam pam pam

Lei lo muove e fa

Pam pam pam pam pam pam pam pam

pam pam pam pam pam

Quando lo muove fa

Ehy

Corro per la strada con i lupi

Cerco questa fama come groupie

Baby resta ancora due minuti

Ehy

Basta che dopo non mi saluti

Quando siamo ubri balliamo sui muri

Lo facciamo come due perfetti sconosciuti

Baby sai che tu mi, tu mi lasci i buchi

Ma dopo li cuci cuci cuci

Cerco la calma ma tu non mi aiuti

Mentre mi guarda e siamo già nudi

Cosa ne dici se restiamo muti

Se dopo mi scrivi, manda i saluti

A una Colombiana che muove il suo booty

A un’Italiana con quegli occhi scuri

A un’Africana che spero mi giuri

Che almeno un po’ mi ama e che il cielo mi aiuti

Se tutto fa

Ram-pam pam pam pam pam pam pam pam

pam pam pam pam pam pam

Pam pam pam pam pam pam pam pam

pam pam pam pam pam

Mentre si muove fa

Pam pam pam pam pam pam pam pam

pam pam pam pam pam

Lo muove e fa

Pam pam pam pam pam pam pam