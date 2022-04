Panico: testo del singolo di Lazza con Takagi & Ketra

Dopo aver rilasciato “Sirio“, l’attesissimo album di inediti uscito lo scorso 8 aprile, dal 15 aprile sarà in rotazione radiofonica “Panico”, il singolo di Lazza in collaborazione con Takagi & Ketra.

Attraverso “Sirio”, Lazza si svela con le sue luci e le sue ombre, condividendo con gli ascoltatori i suoi pensieri più vividi e profondi, la voglia di essere ricordato per le sue canzoni, la volontà di non scendere a compromessi per esprimersi solo attraverso la musica, il desiderio di non rinnegare le proprie origini nonostante il successo raggiunto.

L’album, acclamato da pubblico e critica, ha conquistato le vette delle classifiche nazionali ed internazionali: “Sirio“, infatti, è uno dei migliori debutti dell’anno con oltre 25 milioni di stream dall’uscita, è tra le prime posizioni della Top Album Debut Global di Spotify e tutte le tracce del disco sono stabili nella Top 50 di Spotify.

Inoltre, il rapper milanese è pronto a portare le sue hit sui palchi dei club e dei festival estivi più importanti d’Italia col suo “Sirio Tour” prodotto da Next Show. L’artista condividerà per la prima volta live col suo pubblico il suo recente lavoro discografico.

Panico (testo) – Lazza feat Takagi & Ketra

Sei l’ennesimo sbaglio che potevo anche evitare

Sul tetto al primo appuntamento

Solo per gridare

Vedersi solo per scopare, poi precipitare giù

E fuori è nebbia fitta

E perché ora stai zitta

E cosa vuoi che dica

E come fai tu, e come fai a fare sempre finta

E poi darmi una spinta e farmi andare giù

Tanto lo sai

Farò il panico

Come sempre, dimmi ora che fai

Bevo il solito

Sarà tossico e so che non mi farà

Più come una volta

Due buttafuori mi stanno scortando alla porta

Non ho mai avuto un piano, ora ne ho un paio di scorta per il panico

Io sono quello che resta per ultimo a guardare tutti mentre se ne vanno

Entro sempre più freddo e più vuoto

Sembra Milano il primo dell’anno e

Sembra che faccio finta di niente

Ma ogni giorno mi allego più storie

So che lo sai come ci si sente a stare senza un angelo custode

Viviamo come senza un giorno dopo

Lascio l’auto con le chiavi dentro

E corro a prenderti un vestito nuovo che starà meglio sul pavimento

Spingo finché quel rimmel ti cade

Tu sei il bene ma diventi il male

Siamo un capolavoro del cinema con un finale da dimenticare

Tanto lo sai

Farò il panico

Come sempre, dimmi ora che fai

Bevo il solito

Sarà tossico e so che non mi farà

Più come una volta

Due buttafuori mi stanno scortando alla porta

Non ho mai avuto un piano, ora ne ho un paio di scorta per il panico

Forse anche stanotte perdo la voce per dire niente

Penso alle nostre ferite aperte

Sfondo le porte

Solo se serve

Tanto lo sai

Farò il panico

Come sempre, dimmi ora che fai

Bevo il solito

Sarà tossico e so che non mi farà

Più come una volta

Due buttafuori mi stanno scortando alla porta

Non ho mai avuto un piano ora ne ho un paio di scorta per il panico