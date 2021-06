Gianluigi Buffon sarà presto un nuovo calciatore del Parma. Per il portiere di Carrara è un vero e proprio ritorno alle origini

Ora è ufficiale, finalmente la tanto attesa firma è giunta. Gianluigi Buffon sarà un nuovo calciatore del Parma. Il portiere di Carrara, dopo una stagione da comprimario alla Juventus, ha deciso di ripartire dalle origini. Per Super Gigio si tratta di una vera e propria scelta di cuore. L’ex juventino ha lasciato la Vecchia Signora a parametro zero e si è accordato con i crociati nonostante la recente retrocessione in serie B.

La Juventus si priverà della sua bandiera. Al termine di una stagione al cardiopalma condita da diversi alti e bassi i bianconeri sono riusciti a qualificarsi con non poca fatica alla prossima edizione della Champions League. Gianluigi Buffon, che nella Juventus ha militato dal 2001 ad oggi (con una breve parentesi al Psg) tornerà da capitano in serie B nella squadra che lo ha reso professionista. Enzo Maresca è già pronto a coccolarsi il suo futuro numero 1. L’apporto di Buffon sarà di vitale importanza, poiché porterà esperienza e carisma in un gruppo decisamente giovane ed in piena rifondazione, con l’obiettivo dichiarato della promozione diretta in Serie A.