“Bulli non vincerete”. Le parole di Ilaria Bidini, disabile bannata dai social

di Rosa Vitale

ILARIA BIDINI TORNA SUI SOCIAL: Ilaria Bidini é un’aretina con disabilità che da qualche anno viene insultata sui social. Ultimamente, in seguito alle segnalazioni di qualcuno le hanno anche bloccato i profili.

Ha affermato, secondo quanto riporta LaNazione: “Oltre a ricevere offese da tante persone, alcune molto giovani ma anche da parte di donne adulte, mi sono vista bloccare l’account due volte. La motivazione? “Atti di bullismo”, la bulla sarei io? E’ una cosa incredibile considerando che qualcuno ha addirittura creato degli account usando la mia immagine e li ha usati per offendermi. Tutte azioni che sono state segnalate sia da me che da altre persone”.

Ilaria, é col tempo divenuta portavoce della lotta al cyberbullismo, e paladina della disabilità e sarebbe stata bannata da Tiktok proprio per bullismo e molestie.

“E’ la seconda volta che apro un profilo Tiktok. Col primo avevo raggiunto 25mila iscritti, ma sono stata letteralmente bersagliata di insulti, offese e prese in giro sia da ragazzi che adulti. Ho denunciato e risposto in modo ironico agli insulti. Risultato? Tiktok mi ha chiuso due profili. Dopo il primo infatti, ne avevo fatto un altro che aveva raggiunto 12mila iscritti, è stato bannato senza avviso anche quello per bullismo e molestie perché nell’ultimo video postato c’era una risposta sarcastica a chi si chiedeva come una donna con la 104 si permettesse di prendere in mano un telefono. Sarei io in sostanza il molestatore, quando sono state prese addirittura delle mie foto per creare profili falsi per fortuna fatti chiudere dalla polizia postale. Tra chi si è accanito anche la stessa persone che mi offendeva 5 anni fa su Youtube. Il rammarico era aver perso le tante persone che mi seguivano, mi sono battuta per riavere il profilo perché tra i followers c’erano tante persone, anche ragazzini, che ho aiutato, che mi hanno chiesto un consiglio perché a loro volta bullizzati. Il mio profilo in sostanza diffonde messaggi positivi”, ha spiegato Ilaria.

Leggi anche: Luigi Strangis e gli episodi di bullismo: “La mia fortuna è stata l’indifferenza”