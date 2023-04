Campagna, giornata dedicata a tutti i ragazzi speciali

di Rita Milione

Si intitola “Una comunità che investe”, è la giornata dedicata ai ragazzi speciali, ai bambini delle fate che dello spettro autistico fanno la loro forza quotidiana per obiettivi sempre più straordinari. L’appuntamento è per domenica 16 aprile, con inizio alle ore 10, in Viale della Pace, a Quadrivio di Campagna. Qui le associazioni che operano ogni giorno per questi ragazzi speciali, come I Bambini delle Fate e come OISMA e Seconda Stella della presidente Rosaria Ferrara, hanno voluto dedicare ai ragazzi una mattinata all’insegna di attività che potranno essere praticate grazie alla piena collaborazione di professionisti, artigiani e commercianti del territorio.

Si partirà dall’hair style, con i ragazzi che avranno la possibilità di vedersi ritoccare l’acconciatura grazie alla disponibilità di operatori campagnesi, nello specifico il Capellaio Matto di Quadrivio di Campagna. Ci sarà la disponibilità di una palestra, che i ragazzi potranno frequentare, per il benessere fisico. Dall’attività fisica al gusto. L’isola del gelato offrirà i suoi prodotti ai ragazzi, che c’è da scommettere apprezzeranno molto. Infine, prodotti specifici per i ragazzi anche dalla centrale del latte. La giornata si concluderà con uno spettacolo di bolle, fatto apposta per questi ragazzi.