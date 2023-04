Giornata Mondiale del Bacio: ecco perché si celebra

di Rita Milione

Il 13 aprile si celebra la Giornata Mondiale del Bacio, giornata istituita per ricordare il bacio più lungo della storia. In realtà esistono diverse giornate dedicate al bacio infatti si celebra anche il 6 luglio, il 22 giugno e il giorno prima di San Valentino, in base alla giornata adottata dalle varie nazioni. Ma quella di oggi, chiamata International Kissing Day, è stata istituita per ricordare il bacio più lungo della storia, quello tra una coppia thailandese che durante una competizione si è baciata per 46 ore 24 minuti e 9 secondi. Un record superato dalla stessa coppia con un altro bacio durato ben 58 ore, 35 minuti e 58 secondi.

Quali sono i vantaggi del baciarsi?

Dal punto di vista scientifico, baciare impegna ben 34 muscoli facciali, 112 muscoli posturali e mette in circolo circa 80 milioni di batteri. Il bacio, inoltre, ha un potere benefico per la salute: abbassa la pressione, diminuisce lo stress, rinforza il sistema immunitario ed ha anche un forte potere anti-age. Inoltre, alcune ricerche hanno dimostrato che baciarsi di frequente ha il potere di allungare la vita fino a 5 anni.

Nel mondo

Nel 1990 il Regno Unito ha invece dichiarato il 6 luglio la Giornata internazionale dal bacio, data che viene anche ricordata come la Giornata del bacio rubato in alcuni paesi del mondo. Negli Stati Uniti la stessa Giornata viene festeggiata il 22 giugno di ogni anno, mentre in India viene festeggiata il 13 febbraio, ovvero il giorno precedente a San Valentino.