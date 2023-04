Cava de’ Tirreni incontra Veria

di Rita Milione

Due giorni di iniziative per promuovere il legame di amicizia tra Cava de’ Tirreni e la città greca di Veria, in memoria degli antichi rapporti che videro il Governo greco in esilio proprio nella valle metelliana nei mesi di settembre e ottobre 1944, prima del rientro ad Atene alla fine del secondo conflitto mondiale. Martedì 18 aprile, alle ore 19,00, presso l’Aula consiliare del Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni, si terrà un concerto di musica italiana e greca, nel quale si alterneranno i Cori delle due città: la Corale Polifonica Metelliana e il Coro dell’Associazione culturale di Verghina – Aigai.

Mercoledì 19 aprile, giorno che le Autorità elleniche hanno dedicato al Filellenismo militante (si ricorda la morte di Lord Byron, avvenuta nel 1824 a Messolonghi, in Grecia), dopo l’incontro ufficiale fra il Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli ed il Sindaco di Veria Konstantinos Vorgiazidis, si svolgerà alle ore 17,30 saranno ricordati davanti al monumento ai Caduti di tutte le guerre, in piazza Abbro, i Filelleni italiani caduti per la libertà della Grecia ed i Soldati greci e ciprioti che, alla fine del secondo conflitto mondiale, si sacrificarono in Italia, per liberarla dal nazifascismo.

Oltre ai due primi cittadini, interverranno: Paul Kyprianou, Console di Cipro a Napoli; Kostas Michos, Presidente della Comunità Ellenica di Napoli e Campania; Evdoxia Manolopoulou, Presidentessa dell’Associazione culturale di Verghina – Aigai; Nicola Pisapia, Presidente del Comitato per la promozione dei Gemellaggi di Cava de’ Tirreni; Marco Galdi, Presidente della Società Filellenica Italiana; che si sono resi promotori del processo di gemellaggio in corso fra le Città di Cava de’ Tirreni e di Veria.