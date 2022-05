Bullismo diffuso anche sugli autobus. I conducenti: “Siamo accerchiati”

Bullismo diffuso anche sugli autobus. I conducenti dichiarano: “La forza del branco li rende aggressivi e non hanno rispetto di niente”

BULLISMO DIFFUSO ANCHE SUGLI AUTOBUS: LE DICHIARAZIONI DEI CONDUCENTI- Il bullismo è un fenomeno sempre più diffuso. Purtroppo, anche sui mezzi di trasporto quali autobus e pullman extraurbani, si registrano diversi episodi. Ecco la denuncia dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, riportate anche dai colleghi di “bresciaoggi.it”: «Abbiamo grosse difficoltà in Valsabbia sulla linea Vobarno-Vestone-Salò e in Valtrompia dall’alta valle fino a Sarezzo, ma anche sulle linee che portano in città da Castrezzato, Travagliato, Ospitaletto».

E ancora: «Al 90 per cento sono immigrati di seconda generazione, figli di extracomunitari diventati molto maleducati – dice –, ma nel mucchio ci sono anche ragazzi bresciani che si comportano allo stesso modo». I bulli hanno vita facile poiché i conducenti hanno poche difese: «Possiamo chiamare con il nostro telefono la centrale operativa, che sta a Brescia e spesso siamo lontani – precisa -. Anche le forze dell’ordine, quando capita che arrivino, devono limitarsi a prendere i nominativi e lasciarli andare».

«Salgono gruppi di ragazzi con sigarette accese e senza mascherina, e si scaldano a vicenda», spiega Davide Bertolassi, autista e Rls in Brescia Trasporti. Il fenomeno «è aumentato negli ultimi due o tre anni, tanto che è scattato un lavoro di concerto tra azienda e forze dell’ordine per gestirlo meglio. A volte salgono in gruppo e ci insultano se facciamo osservazioni sulla mascherina o sul comportamento scorretto verso altri utenti – aggiunge -, ma poi scendono subito per non farsi individuare». Un fenomeno sempre più preoccupante, a cui sembra difficile porre freno.

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie. Continua a seguirci anche sulla nostra pagina Facebook ufficiale. Lascia un mi piace cliccando qui.

Ti potrebbe interessare anche questa notizia: “Bullismo a Celano: la scuola Paritaria Beato Tommaso si dichiara estranea ai fatti”. Clicca qui.

Ci trovi anche su Instagram. Dai uno sguardo alla nostra pagina. Clicca qui.