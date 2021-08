Bullismo, ragazzi prendono a schiaffi un bimbo autistico e il fratellino

Bullismo, gruppo di ragazzi prende a schiaffi un bimbo autistico e il suo fratellino mentre erano in bici. L’episodio è avvenuto a San Severo

BULLISMO: GRUPPO DI RAGAZZI PRENDE DI MIRA BAMBINO AUTISTICO E IL SUO FRATELLINO– Ennesimo episodio di bullismo in Campania. Stavolta l’aggressione avvenuta a San Severo, in pieno centro, come sottolineano anche i colleghi de “Il Fatto Vesuviano“, lascia ancor più di sasso e fa ancora maggiormente rabbia, perché nel mirino sono finiti un bimbo autistico 12enne e il suo fratellino di 11 anni.

In particolare, secondo le prime ricostruzioni, i bimbi stavano pedalando tranquillamente in bicicletta, quando improvvisamente si sono visti accerchiati da un gruppo di ragazzini poco più grandi, forse 14enni. Il padre delle vittime denuncia: “Sono stati presi a schiaffi. Non contenti, hanno anche distrutto le loro biciclette“.

I bimbi sono fortunatamente poi riusciti a scappare dal gruppo di bulli. Il più piccolo è stato medicato in ospedale: le sue ferite sono considerate guaribili nell’arco di 5 giorni. Il papà invece ha parlato del 12enne affetto da autismo, che invece: “Ora di notte urla, è terrorizzato. Ha ripreso a balbettare e ha paura a uscire di casa. Nonostante l’aggressione sia avvenuta in centro e in pieno giorno, nessuno ha aiutato i miei figli”.

Insomma, ennesimo episodio di bullismo da censura in Campania. Il padre dei bimbi aggrediti è chiaramente anche indignato con chi magari, pur vedendo l’accaduto, non ha mosso un dito per aiutare i suoi figli. E ora il suo “figlio speciale”, (nel senso buono del termine, perché avere un problema non vuol dire essere inferiori agli altri), è ripiombato nella paura e non vuole più uscire per passeggiare col fratello. Speriamo vivamente di non assistere più a episodi del genere.

Seguici anche sulla nostra pagina Facebook ufficiale. Clicca qui.

Leggi anche: “Cyberbullismo, cuori connessi torna con un secondo volume”. Clicca qui.