Sfera Ebbasta: rinviato il tour al 2022, ecco le date

A seguito delle note disposizioni governative, attualmente ancora in vigore, per fronteggiare

l’attuale emergenza sanitaria, numerosi artisti sono costretti a rimandare (nuovamente) il tour nei palazzetti. Tra i tanti artisti che hanno dovuto rinunciare a partire in tour, c’è anche Sfera Ebbasta.

L’indiscusso recordman di vendite in Italia e non solo, partirà con un tour da aprile 2022 che toccherà le principali città italiane. Il tour sarà un ulteriore importante capitolo della dimensione live e della carriera di Sfera. Trident Music produrrà e realizzerà uno spettacolo su misura progettando uno show unico, futuristico e in linea con gli standard ormai mondiali del lavoro di Sfera Ebbasta, ma a causa delle restrizioni sanitarie si trova costretta a rinviare il tour dell’artista.

Nuove date

I biglietti già acquistati saranno validi per i prossimi spettacoli previsti ad aprile.