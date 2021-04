In arrivo su canale 5 Buongiorno mamma!, family drama con Raul Bova

Dopo il grande successo della fiction ‘Svegliati, amore mio‘, Canale 5 ha deciso di puntare su un altro family drama: “Buongiorno mamma!“. In onda da mercoledì 21 Aprile, la fiction in sei puntate è una produzione Lux Vide; per intenderci, la stessa di ‘Don Matteo’, con cui condivide anche la protagonista femminile Maria Chiara Giannetta. La 28enne foggiana interpreta una donna in coma da alcuni anni a causa di un incidente. Da sempre al suo fianco, il marito Guido, interpretato da Raul Bova, la cui vita verrà stravolta dall’arrivo di Agata (Beatrice Arnera), in fuga da un trascorso burrascoso e in cerca della verità su sua madre, Maurizia (Stella Egitto).

Potrebbe interessarti:

Nel cast anche Serena Autieri, Erasmo Genzini, Elena Funari (Francesca, prima figlia di Anna e Guido), Matteo Oscar Giuggioli (Jacopo, secondogenito), Ginevra Francesconi (Sole, terzogenita), Marco Valerio Bartocci (Michelino, quartogenito).

Un grande amore, dei figli ma anche un mistero e il dramma di un incidente: Buongiorno mamma! è la storia di una famiglia narrata su diversi archi temporali; ambientato sul lago di Bracciano e diretta da Giulio Manfredonia, noto per aver diretto Qualunquemente nel 2011, mentre in tv, tra gli ultimi lavori, si possono ricordare L’isola di Pietro 2 e Rocco Schiavone 2 e Matteo Mandelli.