Stasera in tv, 20 aprile 2021: su Rai Movie andrà in onda il film Sulla Mia Pelle con Alessandro Borghi nei panni di Stefano Cucchi

Stasera in tv, 20 aprile 2021: su Rai Movie alle 21:10 andrà in onda uno dei film, fiore all’occhiello di Netflix, Sulla Mia Pelle. Film sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, vittima di un sistema carcerario sbagliato, vede nel cast Alessandro Borghi che per l’occasione ci ha regalato una della sue migliori interpretazioni. Dimagrito e in sintonia con il suo personaggio, Borghi è riuscito ad immedesimarsi quasi completamente nel giovane Cucchi. Sulla Mia Pelle, realizzato da Alessio Cremonini, è stato selezionato come film d’apertura della sezione “Orizzonti” alla 75ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. La pellicola è a metà tra film di denuncia e un racconto dettagliato e meticoloso del contesto famigliare; rappresenta il dolore e la solitudine di Stefano Cucchi in un modo rispettoso ed empatico, ma privo di scene violente.

Trama

Il giovane romano Stefano Cucchi, una sera di ottobre del 2009 è in macchina con un amico mentre fumano una sigaretta. Dietro di loro si ferma una macchina, si sentono le porte chiudersi e due carabinieri bussano al finestrino intimando ai giovani di scendere. I due ragazzi vengono perquisiti. Stefano viene trovato in possesso di varie confezioni di hashish, cocaina e una pasticca di un medicinale per l’epilessia, di cui soffre sin da ragazzo, ragion per cui viene arrestato e portato alla stazione dei Carabinieri, dove viene interrogato dal comandante. Da lì ha inizio il suo declino…

Trailer