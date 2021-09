Cagliari-Genoa, le probabili formazioni del match

Il Cagliari ospita il Genoa di Ballardini fermo a zero punti. Il grifone deve fare bottino, ma senza Caicedo e contro il ritrovato Cragno

Dopo il big match tra Napoli e Juventus, prosegue la terza giornata di Serie A con il Cagliari di Leonardo Semplici che ospita il Genoa ancora fermo a zero punti. Dopo essere rimasti per due partite a bocca asciutta, gli uomini di Ballardini sono ora chiamati a sbloccarsi contro gli isolani.

QUI CAGLIARI I sardi ritrovano Cragno in porta dopo l’infortunio e Ceppitelli in difesa, accompagnato da Walukiewicz e Carboni. Sugli esterni del campo agiranno Zappa e Dalbert, mentre in mediana ci saranno Deiola, Marin e Nandez (al posto di Strootman). Pavoletti in attacco a far coppia con Joao Pedro.

QUI GENOA Ballardini lascia a casa Caicedo per un problema alla schiena. Al suo posto agirà Pandev insieme a Destro. Il centrocampo a cinque sarà gestito da Sturaro, Hernani e Rovella, mentre ad allargare il campo ci penseranno Sabelli e Cambiaso. A difendere la porta di Sirigu saranno Vanheusden, Biraschi e Criscito.

Le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Deiola, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro. All. Semplici.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sabelli, Sturaro, Hernani, Rovella, Cambiaso; Pandev, Destro. All. Ballardini.