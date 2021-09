Milan-Lazio, le probabili formazioni del match

Big match a San Siro con la sfida tra Milan e Lazio valida per la 3a giornata del campionato di Serie A 2021/2022

Luci a San Siro con il big match tra Milan e Lazio valida per la 3a giornata di Serie A. Entrambe le squadre arrivano a punteggio pieno e per entrambe la sfida rappresenta il primo snodo cruciale della stagione sulla strada verso la qualificazione in Champions League.

QUI MILAN – Ballottaggio serrato Rebic-Ibra per una maglia da titolare al centro dell’attacco. Il croato è favorito ma quando si tratta di Ibrahimovic non bisogna mai escludere sorprese. Chance in difesa per Romagnoli, Kjaer sarà preservato in vista dei tanti impegni. Torna dal 1′ anche Kessie, dubbio Saelemaekers-Florenzi nel ruolo di esterno alto.

QUI LAZIO – Nessuna novità di formazione per Sarri che schiera i suoi 11 titolari con la sola eccezione di Marusic al posto dell’infortunato Lazzari. Recuperato Luiz Felipe, rimandato l’esordio dal 1′ di Basic che avrà spazio nella ripresa.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-LAZIO:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic; Luiz Felipe, Acerbi; Hysaj, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro