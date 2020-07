4-3-2-1

P Gabriel D Donati D Paz D Lucioni D Calderoni C Petriccione C Tachtsidis C Barak C Saponara C Mancosu A Falco

All. Fabio Liverani

A disposizione: Vigorito, Dell’Orco, Rispoli, Vera, Deiola, Majer, Shakhov, Farias, Babacar

Indisponibili: Rossettini, Meccariello, Lapadula

Squalificati: –

QUI LECCE – Leggera variazione di modulo in vista per Liverani: non ci saranno le due punte, viste le condizioni non ottimali di Babacar e Farias, oltre all’assenza di Lapadula. Falco sarà il terminale offensivo con Saponara e Mancosu alle sue spalle. Confermato il reparto arretrato guidato da Paz e Lucioni mentre in mezzo al campo torna Tachtsidis.