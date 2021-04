Alla “Sardegna Arena” va in scena lo scontro salvezza tra Cagliari-Parma. Semplici conferma Vicario, nuovo ruolo per Kucka

L’anticipo della 31° giornata di Serie A alle ore 20:45 regala un’autentica finale salvezza: Cagliari-Parma vale sei punti (tre in più per chi vince, tre in meno per chi perde). I sardi vengono da un filotto di quattro sconfitte consecutive, a differenza del Parma che, anche avendo perso l’ultima contro il Milan, ha mostrato nel secondo tempo di essere sulla via della ripresa. La classifica vede ora le due squadre distanti solo due punti, con i gialloblu pronti a superare il Cagliari in caso di vittoria.



Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20:45, e verrà trasmesso su DAZN.

Le probabili formazioni

QUI CAGLIARI– Nella porta dei sardi, confermata la fiducia a Vicario, in attesa del tampone negativo di Cragno. In difesa, Semplici sembra intenzionato a schierare Walukiewicz al fianco di Godin e Rugani, con Carboni che insidia il polacco. Sugli esterni, Zappa lotta per giocare dal primo minuto, ma occhio ad Asamoah e Lykogiannis. In regia, scelto Duncan a centrocampo per affiancare Marin e Nainggolan, con il belga libero di inserirsi in fase offensiva. Per l’attacco, favorito al momento Pavoletti su Cerri e Simeone per supportare Joao Pedro.



QUI PARMA– Problemi per D’Aversa, che per la trasferta di Cagliari non potrà contare su Hernani, Gagliolo e Conti. Confermato in porta Sepe, con davanti a sé una difesa a 4 composta da Bani e Osorio difensori centrali, e Busi insieme a Pezzella come terzini. A centrocampo trova spazio Brugman per affiancare i titolari Grassi e Kurtic. Attacco pesante con al centro Graziano Pellé, Man sulla fascia destra e sorprendentemente Kucka sulla sinistra.



CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Nandez; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici.



PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bani, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Pellé, Kucka. All. D’Aversa.