Calcio balilla contro il bullismo: successo per gli “Angeli del Soccorso”

di Andrea Vitale

Con il motto “Sport, disabilità e inclusione”, l’organizzazione di volontariato “Angeli del Soccorso” continua a distinguersi per iniziative che uniscono solidarietà, divertimento e messaggi importanti.

Un torneo speciale per l’Epifania

Il giorno dell’Epifania, l’associazione ha radunato ragazzi e altre organizzazioni cittadine, con un focus particolare sulle associazioni che si occupano di bambini speciali. L’evento clou è stato un torneo di calcio balilla, organizzato nella Sala Aurelia della Parrocchia dello Spirito Santo, che ha gentilmente messo a disposizione gli spazi.

Sport contro il bullismo

L’iniziativa è stata un successo, trasformando il gioco in uno strumento di condivisione, inclusione e sensibilizzazione. Tra un goal e l’altro, i partecipanti hanno condiviso momenti di gioia e rispetto reciproco, lanciando un messaggio forte contro ogni forma di bullismo, sia fisico che digitale.

Un impegno continuo per l’inclusione

Negli anni, gli “Angeli del Soccorso” hanno dimostrato un costante impegno verso la comunità, con iniziative come l’acquisto di un Doblò per il trasporto dei disabili e, più recentemente, di un’ambulanza. Questo torneo è solo l’ultima delle tante azioni intraprese per promuovere valori di solidarietà e inclusione.