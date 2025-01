Battipaglia, baby gang semina terrore: 18enne aggredito e supermercato devastato

di Redazione ZON

Un episodio di violenza è avvenuto ieri a Battipaglia, intorno alle 18, tra via Domodossola e via del Centenario. Un 18enne è stato vittima di un’aggressione da parte di un gruppo di cinque giovanissimi.

L’aggressione

Come riportato da SalernoToday, il giovane, ancora sotto choc, ha raccontato alla polizia municipale di essere stato picchiato brutalmente. Durante l’assalto, uno degli aggressori avrebbe inserito un petardo acceso nella tasca dei suoi pantaloni, provocandogli bruciature e lesioni.

Il raid al supermercato

Subito dopo, il gruppo si è spostato in un supermercato in via Campania, dove ha devastato il locale e aggredito una commessa. Le forze dell’ordine, impegnate nella sorveglianza della villa comunale Ezio Maria Longo, sono intervenute per raccogliere elementi utili alle indagini, che sono tuttora in corso per identificare i responsabili.