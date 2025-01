Ragazzino bullizzato trova forza e fiducia nella kickboxing, con l’aiuto di una compagna

di Andrea Vitale

La storia di Giuseppe, un ragazzino di 12 anni vittima di bullismo, dimostra come la kickboxing possa essere uno strumento di crescita personale e sociale. Preso di mira dai compagni per qualche chilo di troppo, Giuseppe ha trovato nella palestra e nel suo coach Amos Zampieri, dell’Asd Tana delle Tigri Fight Team, un rifugio sicuro. Insieme a Stefania, una compagna di corso, ha imparato non solo a difendersi ma anche a trovare equilibrio, fiducia e supporto reciproco.

Il potere della kickboxing

Il coach Amos Zampieri, premiato per i successi sportivi del suo team, sottolinea che la vera vittoria è insegnare ai giovani valori come equilibrio, calma sotto pressione e lavoro di squadra. Giuseppe e Stefania ne sono la dimostrazione: attraverso allenamenti e supporto emotivo, hanno affrontato situazioni difficili dentro e fuori dalla palestra.

Un esempio di coraggio e solidarietà

La scena clou è avvenuta nel piazzale della scuola: Giuseppe, aggredito da tre bulli, ha saputo evitare colpi grazie agli insegnamenti ricevuti. Ma è stata Stefania a dividere il gruppo con determinazione e senza violenza, dimostrando come il vero potere risieda nella consapevolezza e nell’empatia.

La Tana delle Tigri: tra successi sportivi e umani

Oltre a trasformare la vita dei suoi giovani allievi, la palestra colognese continua a mietere successi agonistici: Linda Zampieri, campionessa italiana e mondiale nella kicklight femminile, è il fiore all’occhiello di un team che punta a unire tecnica e valori.