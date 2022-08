Calciomercato estero, è all-in Manchester United su Casemiro: offerta monstre

Sfumato Rabiot dopo il mancato accordo tra entourage e dirigenza Red Devils, il Manchester United vira con decisione su un nuovo, clamoroso obiettivo di calciomercato per il centrocampo. Si sono accese, nelle ultime ore, le sirene che vedono il club inglese fortemente interessato all’acquisto del pilastro del centrocampo Blancos, quel Casemiro colonna portante dei successi europei del Real Madrid.

Dopo i tanti no di questa sessione di calciomercato, da De Jong fino al recentissimo rifiuto del francese, i rossi di Manchester hanno deciso di scommettere proprio sulla trattativa per l’esperto centrocampista brasiliano. Una scelta decisa e inaspettata che starebbe già facendo vacillare il giocatore: amatissimo dal popolo Merengue, il contratto faraonico messo sul piatto dalla dirigenza dei Red Devils avrebbe stuzzicato e non poco Casemiro.

Uno stipendio quasi raddoppiato, a sfiorare i 20 milioni, e la chance di ottenere un contratto monstre alla soglia dei 30 anni. Più di un dubbio, dunque, per l’uomo capace insieme a Kroos e Modric di dominare il panorama europeo degli ultimi anni.

Sono circa 70, invece, i milioni che la proprietà del Manchester United avrebbe riservato a quello che sarebbe uno dei colpi più pirotecnici di questa sessione di calciomercato in Premier League. E Ten Hag spera che questa sia davvero la volta buona…