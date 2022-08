Calciomercato Napoli, preso Ndombele: domani le visite

Finalmente ci siamo. Il Napoli sblocca anche il calciomercato a centrocampo con l’arrivo di Tanguy Ndombele dal Tottenham. Il francese prenderà il posto di Fabian Ruiz in uscita verso il Psg e darà il via alla girandola dei centrocampisti che coinvolgerà diversi top club d’Europa.

Calciomercato Napoli: le cifre per Ndombele

Ndombele dovrebbe arrivare a Napoli in prestito oneroso per un milione di euro con diritto di riscatto fissato a trenta. Attualmente percepisce uno stipendio di circa 8 milioni di euro a stagione, ma il Tottenham si è già detto disposto a garantirne una partecipazione a circa il 50%. Sulle casse del Napoli graveranno, infatti, solo circa 4 milioni di euro, in piena linea con la politica societaria di riduzione del monte ingaggi.

Visite mediche e firma

Domani il calciatore dovrebbe svolgere le visite mediche per il Napoli a Villa Stuart e successivamente raggiungerà i compagni a Castel Volturno per firmare il contratto che lo legherà ai partenopei e per svolgere il primo allenamento con i nuovi compagni.

Collocazione tattica

Ndombele è un centrocampista puro. Nasce trequartista ma può ricoprire tutti i ruoli nella zona mediana del campo. In questa sessione di calciomercato il Napoli si assicura un jolly totale in grado di essere utile sia nel 4-3-3 come mezzala, sia nel 4-2-3-1 come diga di centrocampo.