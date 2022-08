Oroscopo Branko di Mercoledì 17 Agosto 2022: Vergine ambizioso

Ariete Questo cielo senza nuvole rende ardente le vostre attività, il lavoro e persino l’amore. Potete portare avanti con entusiasmo i vostri progetti, perché si realizzeranno facilmente.

Toro In amore vi siete un po’ allontanati dal partner, forse non tutto sta andando secondo i piani e questo vi amareggia.

Gemelli Qualche problema in famiglia, in particolare con i figli che danno qualche problema. Forse non vi ascoltano come vorreste.

Cancro Avere amici sinceri e che vi vogliono bene è il modo migliore per costruire solidi rapporti e avere persone fidate su cui contare, specie nel momento del bisogno.

Leone Avete chiuso un buon affare e potete ottenere grandi conquiste. Insomma, le stelle vi sorridono. Ci saranno tanti benefici su cui contare.

Vergine Non tutti possono beneficiare di stelle così favorevoli. Potete osare portando avanti nuove idee e progetti ambiziosi.

Bilancia In questi giorni non riuscite proprio a concentrarvi sul lavoro come dovreste. La vostra testa è altrove e non riuscite a concentrarvi fino in fondo. Godetevi se potete qualche giorno di meritato riposo.

Scorpione Avete tanta ambizione e voglia di emergere. Forse non tutto sta andando secondo i piani, ma voi non mollate e siete disposti a tutto pur di ottenere i vostri risultati.

Sagittario Le nuove storie sono molto promettenti perché vi permettono di ottenere grandi traguardi. Mercurio potrebbe portare con sé nuovi incontri e una svolta dal punto di vista sentimentale.

Capricorno Le cose stanno migliorando nettamente e avvertite un’aria nuova e più respirabile. L’amore è tornato ad essere protagonista della vostra vita, come non accadeva da tempo.

Acquario Siete ispirati e avete voglia di placare la vostra fame artistica. Siete persone che amano l’arte, la cultura e i musei e vorreste trovare un partner simile a voi.