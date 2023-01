Calciomercato Fiorentina, Jovic via a gennaio. Ecco il sostituto

Doveva essere il gran colpo di calciomercato, si è rivelato invece un discreto flop mai realmente a suo agio in quel di Firenze. La Fiorentina avrebbe deciso di privarsi già durante la sessione di gennaio del proprio centravanti Luka Jovic.

Appaiono lontanissimi, infatti, i fasti dell’annata all’Eintracht del centravanti serbo, incapace di sfondare in maglia Viola dopo le deludenti stagioni al Real Madrid. Solo 3 gol siglati in campionato, insieme a i 4 in Conference League: non abbastanza per uno dei talenti “bruciati” più celebri degli ultimi anni.

Un ingaggio da capogiro (2,5 milioni), insieme al 50% della rivendita da consegnare ai Blancos, che rendono la cessione di Jovic più complicata del previsto.

Nel frattempo la dirigenza della Fiorentina continua a vagliare il mercato alla ricerca di un papabile sostituto: il nome più caldo sembrerebbe essere quello di Beto, centravanti dell’Udinese.