Calciomercato Fiorentina, Milenkovic è terribilmente irritato

Sembrava essere il nome caldo di questa sessione di calciomercato. Ma ad oggi non è ancora arrivata una singola offerta per lui a Firenze. Per Nikola Milenkovic questa doveva essere l’estate del grande salto in una big, il giusto passo in avanti dopo tanti anni di onorato servizio in viola. Anche se ancora 24enne, il serbo ha giocato per la Fiorentina già per 5 stagioni, non un numero da poco. Per questo motivo, il difensore aveva stipulato con Rocco Commisso, presidente viola stimatissimo da Milenkovic, un autentico gentlemen’s agreement.

Il presidente e il suo difensore infatti si erano promessi che a fine campionato, se qualche big avesse richiesto il serbo, tra l’altro anche in scadenza nel 2023, la Fiorentina non si sarebbe opposta. Per tanto, al giocatore sarebbe stato concesso di fare il salto di categoria, per una cifra tra i 15-20 mln. Opportunità che Milenkovic desiderava ardentemente, ma che ad oggi non gli è stata ancora data. Infatti anche se l’Inter e la Juventus hanno mostrato interesse per il serbo, il giocatore finora non è stato altro che una seconda scelta per i veri piani delle due squadre del nord. Capito ciò, Nikola sembra essersi davvero irritato e starebbe considerando anche l’ipotesi permanenza.

L’offerta per il rinnovo del serbo

Più il tempo passa e meglio è per la Fiorentina. Ne è convinto Joe Barone, pronto a tenersi in viola il proprio gioiello con un nuovo contratto. Infatti, dopo le grandi annate in Toscana, a Milenkovic pare verrà riconosciuta una cifra importante al suo rinnovo. 3 mln per le prossime tre stagioni in Serie A. Un importo non da poco per le casse viola, che lo porterebbero al primo posto in rosa con lo stipendio più alto. Un riconoscimento meritato in questi cinque anni per il difensore.

La deadline per il mercato in uscita della Fiorentina è il 6 Agosto, ad una settimana prima dell’inizio del campionato. Per quella data, la viola intende avere la rosa completa, e non perdere i suoi prezzi pregiati per il calciomercato. Il tempo per portare Milenkovic via da Firenze stringe.