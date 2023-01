Calciomercato Inter, Kessie per Brozovic: cosa manca

Attualmente i nerazzurri viaggiano al quarto posto in classifica di Serie A, a 10 lunghezze dal Napoli capolista. Come si è potuto notare, però, ciò che effettivamente manca all’Inter di Simone Inzaghi è un centrocampista di peso che faccia da filtro nei confronti delle sortite offensive degli avversari. Troppo spesso, infatti, la milanese si è fatta trovare scoperta in mezzo al campo. Ne sono manifesto i 24 gol subiti fino ad ora in questo girone d’andata, peggior difesa tra le prime 10 squadre del campionato, al pari della Fiorentina di Italiano che, però, è al decimo posto in classifica. È proprio per questo che i nerazzurri sembrano aver fiutato il colpo di calciomercato low cost: Frank Kessie.

Calciomercato Inter: Kessie-Brozo

L’idea di mercato che stravolge gli schemi del mister è lo scambio tra Frank Kessie e Marcelo Brozovic. L’ivoriano, acquistato a parametro zero dal Barcellona nella scorsa sessione di calciomercato, percepisce uno stipendio di circa 6,5 milioni di euro, perfettamente in linea con la politica societaria. Il centrocampista andrebbe a sostituire numericamente proprio il croato, pronto a partire in direzione blaugrana. Sicuramente la mossa di mercato è singolare, visto l’apporto significativo dato proprio da Brozovic nella sua esperienza in nerazzurro, ma tatticamente i due sono profili troppo diversi per essere comparati. Nello scacchiere tattico di mister Inzaghi manca proprio una figura come quella del centrocampista ex Milan, e chissà che il suo arrivo non possa risollevare anche una fase difensiva fin qui troppo perforata.