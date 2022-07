Calciomercato Napoli, pronto Berardi se parte Politano: la situazione

Il Napoli in questa sessione di calciomercato è decisamente infuocato. Dopo gli arrivi ufficiali di Kvaratskhelia, Oliveira ed Ostigard e dopo la quasi ufficialità di Kim Min Jae del Fenerbache, Giuntoli ha messo gli occhi su Domenico Berardi del Sassuolo. L’operazione non è sicuramente tra le più semplici, ma l’esterno italiano rappresenta certamente una delle migliori possibilità per il 4-3-3 che ha in mente mister Spalletti per la prossima stagione. L’arrivo del calciatore, però, dipende dalla cessione di Politano, che attualmente sembra sempre più lontana.

Calciomercato Napoli: il punto su Berardi

Mimmo Berardi è sempre stato un chiodo fisso della dirigenza partenopea. Da diversi anni, infatti, saltuariamente il suo nome viene accostato alla maglia azzurra come rinforzo per l’estate. Il talento dell’esterno non si discute, e negli ultimi anni pare anche aver raggiunto una maturità tale da potersi caricare sulle spalle le aspettative di un tifo scottato da una gestione opinabile e dal cocente rifiuto di Dybala.

Secondo il noto portale online Transfermarkt, il valore di Domenico Berardi si aggira intorno ai 35 milioni di euro, con il Sassuolo che, però, potrebbe abbassare leggermente le pretese. Il calciatore percepisce uno stipendio di 1,8 milioni di euro a stagione fino al 2024, perfettamente in linea con l’obiettivo di riduzione del monte ingaggi dichiarato dalla società partenopea.

Dove va Politano?

Resta da capire adesso in che modo si muoverà il Napoli con Politano. In questa fase di calciomercato il rapporto tra l’esterno e la società partenopea pare essersi ricucito, ma nelle ultime settimane si era fatto prepotentemente vivo il Valencia di Gattuso che aveva tutte le intenzioni di assicurare un profilo del genere all’allenatore calabrese.

Nelle casse del Napoli probabilmente andrebbe una cifra vicina ai 20 milioni di euro che, unita ai soldi incassati dalle probabili cessioni di Petagna e Ounas, e ai 40 milioni di Koulibaly, formerebbe un tesoretto davvero interessante da reinvestire al meglio in questa sessione di calciomercato.