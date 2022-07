Oroscopo di Paolo Fox Giovedì 21 Luglio 2022: Bilancia teso

Ariete Siete ancora abbastanza irruenti, soprattutto in amore. Se qualcosa non va nel rapporto di coppia, dovresti provare a chiarire con il partner. Chi, al contrario, può contare su una bellissima relazione, potrebbe aver sottratto tempo ai sentimenti per occuparsi di lavoro e di faccende pratiche.

Toro Dovreste cercare di voltare pagina e cominciare a pensare alla tua vita in termini più chiari e definiti. Una persona ti interessa davvero? allora sarà bene dichiararsi. D’ora in poi dovrete fare scelte coraggiose e sincere in vista dei prossimi mesi. Cercate di ritrovare la vostra serenità e attenzione alle spese.

Gemelli Vi aspettano due giornate piene di cose da fare, molto interessanti. Con Giove e Mercurio in aspetto favorevole il successo sarà assicurato. Potrete provare a delineare meglio il vostro lavoro e il vostro ruolo. Molto presto potrebbero arrivare nuove opportunità da cogliere al volo.

Cancro Dovrete pazientare ancora un po’. In realtà da lunedì potresti trascinarvi qualche problema, non vi sentirete in perfetta forma. Il lavoro sta creando diverse difficoltà. Qualcuno dovrà rivedere un progetto, qualcun altro dovrà addirittura cambiare ruolo o gruppo. Dal punto di vista economico ci sarà qualche difficoltà da superare.

Leone Potrete contare ancora su una splendida Luna per gran parte della giornata. Troverai le ispirazioni giuste per compiere mosse vincenti, se di recente qualcuno ha tentato di metterti in difficoltà. Amore molto promettente.

Vergine Saranno due giornate particolarmente interessanti: dovresti approfittarne, per provare a superare qualche difficoltà nata in passato. È tempo di recuperare la forma fisica, se a giugno hai avuto dei problemi, e il buonumore che da tempo vi manca.

Bilancia Oggi siete ancora un po’ tesi almeno fino al pomeriggio. In questo periodo qualcuno sta iniziando un nuovo progetto di lavoro o ha delle preoccupazioni personali. È probabile che stiate lottando con questa strana ansia dallo scorso maggio.

Scorpione Avrete una invidiabile capacità d’azione, attenzione solo alla forma fisica. Occhio alle finanze e alle discussioni in famiglia riguardo le spese, tra genitori e figli.

