Calciomercato Salernitana: Djuric via per Pinamonti?. Piace Pjaca

Ore intense di calciomercato per la Salernitana che sembra intenzionata a costruire una rosa da salvezza blindata per la prossima stagione di Serie A. Dopo la cessione di Di Tacchio alla Ternana, i granata hanno chiuso l’accordo con l’Atalanta che porta Ederson a Bergamo per 15 milioni di euro più due giocatori. Uno di questi potrebbe essere il giovane Lovato, che andrebbe quindi a rinforzare la difesa del club di Salerno.

L’operazione di calciomercato spartiacque, però, potrebbe essere quella che pare i granata abbiano concluso con il Cagliari per il trasferimento di Joao Pedro. I sardi avrebbero infatti accettato la proposta economica del club di Iervolino, che ora dovrà trovare l’accordo con il calciatore. Inoltre per l’attacco la Salernitana continua a seguire le tracce di Pinamonti, reduce da un ottimo campionato con l’Empoli. Il suo arrivo potrebbe essere facilitato dalla partenza di Djuric, con il quale si ha difficoltà a trovare la quadra per il rinnovo. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l’attaccante chiederebbe 800 mila euro di ingaggio rispetto ai 500 mila offerti dalla Salernitana. Inoltre su Djuric c’è anche un club importante quale è la Fiorentina e dunque il bosniaco potrebbe pensare a chiudere quello che potrebbe essere l’ultimo contratto importante della sua carriera.

Altro obiettivo di calciomercato messo nel mirino dal Ds De Sanctis per l’attacco è Pjaca, reduce da una stagione al Torino ma di proprietà della Juventus.