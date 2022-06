Nuova Zelanda, aggressore ferisce quattro persone con un coltello

È successo tutto molto velocemente. Siamo ad Auckland, Nuova Zelanda. Qui lo scatto improvviso di una persona ha gettato il panico in mezzo alla folla. La stampa locale infatti ha riportato di come l’aggressore, di cui si ignora ancora il nome, abbia deciso di ferire i maniera del tutto casuale quattro passanti a Murrays Bay, munito di coltello.

Sulla scena è prontamente intervenuto il sovrintendente Naila Hassan, comandante a capo della polizia locale, il quale ha spiegato la situazione ai giornalisti. “Si è trattato di un attacco casuale e non c’era alcuna indicazione che si sia trattato di un crimine d’odio”. Nessun attentato terroristico quindi, come già accaduto un anno fa in Nuova Zelanda, sempre ad Auckland.

In supporto alle indagini già abbastanza accurate della polizia locale, si è presentata anche la testimonianza di una donna del luogo. Infatti quest’ultima ha raccontato di come avesse già incontrato l’aggressore durante una passeggiata in spiaggia insieme al suo cane. Pensando all’inizio che l’uomo volesse parlarle, si è tolta le cuffiette avvicinandosi, ma notando poi il “grosso coltello” che impugnava, è scappata via urlando.

L’individuo poi si è diretto verso la folla, dove è stato prontamente arrestato. La tranquillità è tornata così a Murrays Bay.