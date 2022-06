Khaby Lame è il più seguito al mondo su TikTok

Con oltre 142,5 milioni di followers, Khaby Lame è appena diventato l’account più seguito al mondo su TikTok, staccando l’influencer statunitense Charli D’Amelio (142,2 milioni di seguaci). Il suo semplice umorismo è diventato virale durante il lockdown dopo esser stato licenziato dalla fabbrica in cui lavorava, e nel giro di qualche mese tutti conoscevano il suo nome e la sua storia.

Infatti, da marzo a giugno 2021, quindi in appena 90 giorni, il suo account di TikTok era passato già da 1 milione a oltre 76 milioni di followers. Dati a dir poco impressionanti. Il suo successo è legato al suo inconfondibile gesto con cui si prende gioco di chi sui social fa cose complicate solo per attirare seguaci. Uno dei suoi “segreti” del suo successo è legato alla lingua: infatti, non parlando mai può essere capito e seguito da tutti.

Invece, la sua “rivale” Charli D’Amelio è stata la prima a raggiungere quota 100 milioni di followers su TikTok grazie alle sue coreografie e ai suoi vlog. Però, Khaby Lame si è dovuto “arrendere” ai guadagni di Charli che si aggirano intorno ai 100mila dollari per ogni post sponsorizzato (ndr dati non ufficiali) contro i circa 60mila di Lame.